台南市長黃偉哲的寺廟祈福及發紅包行程從佳里金唐殿出發。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

民眾拍攝到黃偉哲拜廟發紅包身影，上網互動還有機會抽好禮。台南市長黃偉哲從23日起一連5天安排寺廟祈福及發放紅包行程，春節不休息。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

台南市長黃偉哲農曆春節不休息，從23日開始就啟動寺廟祈福行程，順道發給市民2020「鼠來是寶」限量版紅包，新的一年招財討喜氣，小年夜這天一早從佳里金唐殿出發，恰好遇上採買年菜的人潮，民眾巧遇市長拿出手機要合照，黃偉哲配合度超高，來者不拒，人氣強強滾。

春節寺廟祈福活動從小年夜開始一直到大年初三，市長黃偉哲一連5天將走訪50間宮廟、五個商圈，涵蓋南市37個行政區，除了參拜祈福外，也將發送市府準備的限量版開運小紅包，祈求台南市政順利，台灣國運昌隆，同時前往各地商圈拜年，祝福市民鼠年行大運。

一早在佳里金唐殿的參拜行程，包括市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、陳昆和都到場參與，由於對面就是菜市場，見到市長來發紅包，排隊人潮不斷，氣氛熱烈；接下來則前往黃氏宗祠崇榮堂及將軍文衡殿，黃偉哲還特別向總統大選衝出最高得票率的將軍區鄉親表達謝意，隨後再轉往南鯤鯓代天府、安定保安宮、新化太子宮及新化年貨大街。

台南市政府指出，市長黃偉哲臉書將同步公布「哲哲發紅包」的寺廟走春參拜行程，並與線上網友進行互動、抽獎，農曆春節期間，民眾只要拍到「到處趴趴走」的市長，並在市長臉書貼文下留言，就能夠參加抽獎活動，有機會得好禮；另外在各個古蹟景點也都安排表演，年節活動豐富精采。

(中時 )