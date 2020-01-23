2019新型冠狀病毒疫情來勢洶洶，交通部長林佳龍23日受訪時表示，我國國籍航空會在春節返鄉高峰後，先暫時停飛直航武漢的航班或調節旅客，這是航空公司的專業判斷，也符合期待，交通部是支持的。

大陸為控制2019新型冠狀病毒肺炎疫情，22日宣布武漢市對外公共運輸交通全面暫停，包括公車、地鐵、機場、火車等所有交通全面停駛、停航，因此目前大陸武漢直飛台灣航班已全數停飛。

林佳龍23日上午參加在桃園國際機場舉行的星宇航空公司首航儀式後，在接受媒體聯訪時表示，因為大陸疫情資訊不透明，先前也隱匿，所以現在肺炎爆發後，大家發現「其實問題可能比想像的還嚴重」。

林佳龍說，台灣過去因為有對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，當時他擔任行政院發言人，所以很深刻了解，防疫的資訊會有時間的落差，因此不能夠跟著在後面跑，一定要搶先部署，交通部已有應變小組會議，針對機場、港口、陸運，均以最嚴格標準，提升防疫的準備。

對於航空公司在春節過後，將暫時取消武漢航線計劃，林佳龍說，這是他所提出的要求，也希望從我國國籍航空先做起，這是航空公司的專業的判斷，也符合期待，交通部是支持的。

若採取停飛武漢直航班機，是否會造成旅客改到其他城市搭機，造成疫情控制不易，林佳龍說，武漢封城後出入境旅客會大幅度減少，相信民眾在春節疏運一段時間後，對航空需求也會減少。

(中時 )