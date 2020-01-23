年假首日 侯友宜前往市場視察 14:402020/01/23 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今（23日）上午無預警前往建國市場視察。（新北市警察局提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區建國市場22日至24日連續三天封路舉辦年貨大街，許多民眾紛紛趁此採買年貨，新北市長侯友宜今（23日）上午無預警前往建國市場了解市場購物人潮、現場交通秩序，對基層警察辛勞疏導交通，表達慰勉之意。 侯友宜期許，各分局對可能因辦年貨、返鄉造成人潮聚集的場所，規畫加強疏導及維持交通秩序，加強防竊作為，讓市民安心過好年。 新店警分局特來到市場宣導，除了提醒採買民眾要小心扒手，注意自身財物安全外，過年期間出遊更要注意交通安全，酒後不開車，快樂出門，平安回家。 (中時 ) #市場 #交通 #侯友宜 #交通秩序 #辦年貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 環狀線試乘首日 侯友宜：朝月底通車努力 11:362020/01/19 生活新聞 課後照顧感恩音樂會 侯友宜：未來要召集更多民間資源 14:212020/01/19 生活 侯友宜慰勉救災救護人員 力拚OHCA救活率世界第一 18:292020/01/19 社會 小年夜前奔迪化街辦年貨 搭Uber再省一筆 10:352020/01/20 科技 藍6縣市長主張檢討九二共識 侯友宜不表態 11:162020/01/20 政治 國民黨檢討兩岸路線 侯友宜堅稱站民意這邊 14:422020/01/20 政治 郝龍斌選黨主席 侯友宜直呼：很好啊！ 11:152020/01/21 政治 就服中心辦年貨打5折係金ㄟ！ 14:382020/01/21 生活 侯友宜老人中心贈加菜金 獲贈藏頭詩書法作品 18:092020/01/21 生活 訪視長輩 侯友宜送加菜金 04:102020/01/22 地方新聞 社會熱門新聞 台中三井OUTLET觀景台 民賞海景驚見浮屍 - 社會 物流貨車失控狂撞5車 驚險畫面曝光 - 社會 【共享女友1】全台首家合法「賣淫娃」上線了 - 社會 新娘過火爐！婚紗裙掀太高 露雪白長腿 - 社會 公務員被酒店妹勾了魂 正宮另類「招魂術」讓人拍案叫絕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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