新北市新店區建國市場22日至24日連續三天封路舉辦年貨大街，許多民眾紛紛趁此採買年貨，新北市長侯友宜今（23日）上午無預警前往建國市場了解市場購物人潮、現場交通秩序，對基層警察辛勞疏導交通，表達慰勉之意。

侯友宜期許，各分局對可能因辦年貨、返鄉造成人潮聚集的場所，規畫加強疏導及維持交通秩序，加強防竊作為，讓市民安心過好年。

新店警分局特來到市場宣導，除了提醒採買民眾要小心扒手，注意自身財物安全外，過年期間出遊更要注意交通安全，酒後不開車，快樂出門，平安回家。

(中時 )