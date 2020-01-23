可口可樂可持續發展和公共事務資深副總裁普萊絲(Bea Perez)在周二在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上與英國廣播公司（BBC）講話時表示，該公司不會拋棄這些瓶子，因為消費者仍希望使用它們。

她說：「如果我們不容納消費者，生意就不會開展業務。」 「因此，當我們改變裝瓶基礎設施，轉向回收利用和創新時，我們還必須向消費者展示機會是什麼。機會將隨著我們而改變。」

可口可樂公司的長期目標是到2030年使所有包裝至少由50％的可回收材料製成，並在該時間範圍內回收或回收一瓶或罐頭。

該公司首席執行官詹姆斯·昆西（James Quincey）在向新聞界發表的一份聲明中談到了其可持續發展使命時說：「不管它來自何處，我們都希望每個包裝都擁有不止一個生命。」

但是它還有很長的路要走。BBC引用的激進主義者團體Break Free From Plastic在2019年的一份報告中發現，可口可樂是涉及塑料廢物的世界上污染最嚴重的品牌。

因此，激進主義者呼籲它完全拋棄塑料，而不僅僅是致力於回收塑料。

「可口可樂，雀巢和百事可樂等公司為應對危機而做出的最新承諾不幸地仍然依靠虛假的解決方案，例如用紙或生物塑料替代塑料，以及更嚴重地依賴於破碎的全球回收系統，」塑料運動的阿比蓋爾·阿吉拉爾（Abigail Aguilar）綠色和平組織東南亞協調員在10月份的新聞稿中宣布了《擺脫塑料》的報告。

她繼續說：「這些策略在很大程度上保護了造成塑料污染危機的過時的一次性商業模式，並且無濟於事，無法阻止這些品牌在未來再次成為頂級污染源。」

(中時電子報)