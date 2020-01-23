新北市中和警分局於轄內人潮出入較多之傳統菜市場、百貨商場及捷運站，以快閃方式辦理預防犯罪宣導活動，現場配合以生動活潑之大型警察娃娃與發送宣導品春聯、紅包袋、警宣鑰匙圈等吸引民眾目光，並與現場民眾互動，提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害。

中和警分局執行防（扒）竊、防搶、反詐騙預防犯罪宣導，鼓勵民眾向轄區派出所、分局申請免費護鈔服務、住宅防竊檢測，確保民眾身體、財產安全。警方呼籲，提領大筆款項可向警方申請護鈔服務，保障財物安全。

中和警分局表示，已於1月21日下午2時邀集轄內各金融機構、金銀珠寶業、當鋪業、加油站、大賣場及公益彩劵站、超商等負責人參加座談，就防盜、防搶、防竊、預防犯罪宣導及補鈔、護鈔服務等議題做雙向溝通，提升金融商家安全防護觀念。並積極規劃強化金融機構勤務作為、與業者建立聯繫窗口，共同防制不法情事發生，另外也提供民眾護鈔服務，讓全民能歡喜過新年。

(中時 )