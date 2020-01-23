台中市萬和宮地下室餐廳，洋溢著迎接庚子鼠年歡樂氣氛， 10餘位書法名家賣力揮毫。（盧金足攝）

今天小年夜上午，台中市萬和宮洋溢迎接庚子鼠年歡樂氣氛， 10餘位書法名家賣力揮毫，滿足索取春聯的絡繹不絕鄉親需求；他們觀賞書法家們揮毫神韻，讚嘆不已。萬和宮董事長鼓勵小朋友，跟著老師們學習書法，以免中華文化失傳。

每年歲末年初，萬和宮均舉辦「迎春納福寫春聯送春聯活動」，邀請書法名家揮毫，贈送鄉親春聯，迎接春節來臨。

擔任過台灣師大、台中教育大學美術系所主任的藝術家程代勒、張茂樹、陳進發、蕭長源及第二屆萬和美展書法類第一名的鄭竣弌等10餘位書法名家，在萬和文化大樓地下室，不停揮毫。每位書法家的墨寶均各具特色。

寫春聯送春聯活動，從九點開始，立即湧入近百名鄉親，熱鬧滾滾。董事長蕭清杰數度到場，與鄉親話家常、拜早年，也感謝書法名家情義相挺。

蕭董事長的初中同學、萬和宮古典詩學與書法研習班老師張茂樹，每年都不缺席，不少鄉親很喜愛他的墨寶，耐心排隊等候。書法老師貼心寫好「春」「大家恭喜」「福」「招財進寶」「夀」等字，不少鄉親爭相索取。

「董事長好!萬和宮真讚!」鄉親看到蕭董事長時，紛紛致謝。蕭清杰向大家拜早年，祝福家戶戶平安、健康；他還和書法家們致意，感謝他們共襄盛舉，鼓勵在場的小朋友們，以後要跟著老學書法，中華文化國粹才比較不會失傳。

儘管需要排隊等候，但鄉親們不以為意，稱讚名家們的書法騰躍多變化、剛勁逸麗，還說：「有萬和宮媽祖加持與關懷，住在南屯很有福氣!」

萬和宮提供對聯詞句讓鄉親挑選。「經營不讓陶朱富、貿易常存管鮑風、財如曉日雞起」。「財如曉日騰雲起，利似春潮帶雨來，義以為歸利倍長。」「生意興隆通四海、財源茂盛達三江。」一看即知，這是經商人家；看到「山珍海味」「川流不息」「日日見財」，祝福經營餐飲生意興隆。

(中時 )