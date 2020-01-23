鄧紫棋新歌〈Fly Away〉是一首為憂鬱症患者發聲的歌曲，她透露自己曾徘徊在憂鬱症邊緣，伴隨很強烈的強迫症和躁鬱情緒，源自於這幾年發生太多事，她說：「因為身旁有憂鬱症的朋友，我開始去研究，我才發現我自己曾經也有憂鬱傾向。很慶幸也很感謝我的信仰，以及牧師的支持及聆聽，讓我的狀態沒有到那麼嚴重。」對鄧紫棋來說，最能代表這首歌的動物是貓頭鷹，牠們與白天隔絕，就像是不被理解的局外人，所以鄧紫棋想透過這首歌為沒有被聽見丶被理解的那一群人發聲。

鄧紫棋表示，身為公眾人物，她覺得自己有一種社會責任，「我不能太負面，要給外界正面能量及影響，所以自己難受時，只能在音樂裡去表達。無論自己多累或受了多少傷，我也不想波及到別人，反而會更想保護週遭的人，不讓他們受傷。」於是創作〈Fly Away〉這首歌，不只是寫給有憂鬱傾向的朋友，也想提醒沒有憂鬱傾向的朋友們，多去發現、關心週遭的人有沒有這樣的遭遇，並給予這些朋友支持，鼓勵他們勇敢走出來！鄧紫棋透露，當她發現自己有一點憂鬱傾向時就去看心理醫生，對方給她的建議是，「我正處於一些不健康的關係，必須勇敢地斷掉這些關係，所以我後來尋找律師、家人的協助，鼓起勇氣去面對這件事」。

鄧紫棋透露，自己曾因壓力大，在酒店裡放聲大叫抒壓，當時的自己只想被聆聽、被理解，如果有人對她說「妳一定會好起來」，她心裡的真實聲音卻是：「你根本就不懂。」許多人認為憂鬱只是一種情緒狀態「往好處想就沒事了」！但當黑夜時刻降臨，無法排解憂鬱、只能夠藉由強顏歡笑來讓自己看起來「正常」的反應，對患者來說，都是種與世隔絕的孤獨和傷害，就好像夜行性動物貓頭鷹，在白天是與一般人格格不入的局外人。對憂鬱症患者而言，一份充分的理解與支持相當重要，鄧紫棋以這首歌去同理、陪伴每一位需要情緒關懷的朋友，因為她懂得陷入憂鬱的人不需要被安慰，只要找到聽見的同類。〈Fly Away〉MV已推出。

鄧紫棋今推出新歌MV。（索尼提供）

(中時 )