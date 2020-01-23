印度一名男子買下一間房子後，準備重新裝潢入住時，卻發現門遭到反鎖；經過6個月的申請，他才順利進到屋內，但沒想到清潔工在打掃房間時，發現床鋪底下有個盒子，一打開竟看到一具已變成「木乃伊」的女屍。

綜合外媒報導，拉結普特在2018年7月時，買了一間位在印度中部城市博帕爾的公寓，房子的前屋主曾要求更多的時間來將房子清理乾淨，沒想到之後就失蹤了。而買下房子的拉結普特因房門被鎖住，無法進入，經過近6個月的申請過後，終於取得許可，拿著複製鑰匙進入屋內。拉結普特請了一名清潔工打掃屋內，沒想到竟在房內的床鋪下，發現了一具變成木乃伊的女性屍體，讓所有人嚇壞。

經警方調查後發現，該屍體就是房子的原主人維米拉（Vimla Shrivastava），患有殘疾的她和兒子阿米特（Amit）同住。經判斷，維米拉已死亡超過6個月，但因屍體被包在毯子跟床墊裡，所以沒有腐爛，而目前最大的嫌疑人就是有「精神錯亂」的阿米特。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)