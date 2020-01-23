與蔡英文總統一樣是倫敦政經大學校友，出生於1893年的東京大學教授、因為反對侵略中華民國被剝奪教職，直到日本戰敗投降中華民國，始恢復教職的矢內原忠雄，被讚譽為「日本人的良心」！

蔡英文總統，最高學歷為倫敦政經大學博士，彭文正等人不斷質疑，維基百科也為此開闢「蔡英文學位門（論文門）」的專欄。旅美學者林環牆指出，在總統大選後，維基百科「蔡英文學位門（論文門）」的專欄面臨刪除與否的討論。

同樣是倫敦政經大學的校友，出生於1893年的矢內原忠雄，在1937年盧溝橋事變爆發，日本侵略中華民國後，他於1937年9月，以《國家理念》為題，撰文發表於《中央公論》雜誌，對於日本軍國主義嚴正撻伐，1938年被迫離開教職，稱為「矢內原筆禍事件」。

根據許映鈞在《民報》刊登的「矢內原忠雄及其《帝國主義下的台灣》」一文中指出，日本戰敗後，矢內原忠雄表示：「日本的戰敗是真理的勝利」。矢內原忠雄最重要的著作《帝國主義下的台灣》，被當時台灣總督府列為禁書，經過何義麟教授導讀，可以還原當時日本殖民台灣的原貌。

何義麟教授導讀稱，西方殖民主義的背景，是工業革命後資本太多，到殖民地展開榨取掠奪。但是日本當時骨子裡其實是沒錢的，日本國會還曾經討論過到底要不要放棄台灣這個「錢坑」。

東京大學校友、名古屋大學教授凃照彥在其《日本帝國主義下的台灣》大著中也提到，「經營台灣這塊殖民地，從一開始就成了一個負擔，甚至出現誰給一億圓就把他賣出去的想法」。

另外，現在普遍認為日本為台灣提供良好的基礎教育，但是根據何義麟引述矢內原忠雄的看法指出，1926年台灣學童就學率，日本人不分男女均高達98％；台灣人則只有28％，目的在培養統治的幫手並採取愚民政策。

日本戰敗投降後，矢內原忠雄在1945年恢復東京大學教授職位，1951年出任東京大學校長。矢內原忠雄被譽為「日本人的良心」，堅決反對日本武力侵華；即使因此得罪當道、硬生生剝奪教職也不改其志。台灣作家林深靖讚為「以骨頭為筆，以血汗為墨」，有「大儒的風骨」。

(中時電子報)