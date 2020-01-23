李杏與周孝安。friDay影音提供

李杏與周孝安實地前往亂葬崗拍攝。friDay影音提供

周孝安與李杏拍攝電視劇《國際橋牌社》，曾實地前往位於六張犁、當年白色恐怖受難者被埋葬的亂葬崗拍攝，李杏回憶拍攝過程坦言心中相當震撼，「那是一個跟我所認知的文明社會差太遠的景象」。

她說，亂葬崗中那些很小很粗燥的石板上刻著一個個名字，有些甚至是無名的，「因我太習慣連名帶姓的叫別人，在需要補妝的因素下，不自覺地喊了化妝助理全名，結果所有人一起噓我，才意識到在這類場地拍攝，最大禁忌就是不能呼喊對方全名」。李杏鬆口氣說，「好在沒發生什麼事，真的對那個妹妹不好意思」。

周孝安則說，本以為該地是一般墓園，拍攝時沒想太多，後來聽到製作人提起，才知道是當年白色恐怖受難者被埋葬的亂葬崗，聽聞看到有名字的墓碑是有被後人找到的，還有其他很多的是沒被後人找到的，心中馬上肅然起敬，「我突然間感受到莊嚴與淒涼感，站在那就好像是歷史的一部分」。

周孝安說，當天拍攝從早到傍晚拍攝前，劇組有包紅包給所有演員和工作人員壓壓驚，紅包裡放著榕樹葉，預防「卡陰」，還貼心提醒拍攝結束後，走出10公尺要將榕葉取出，並將紅包袋撕碎丟棄等避邪步驟。《國際橋牌社》本週五（24日）除夕夜晚上8點連播2集。

(中時 )