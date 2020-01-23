2019新型冠狀病毒肆虐，大陸武漢市已經封城，也曾參與抗SARS的專家，台北市聯合醫院感染科醫師顏慕庸建議，武漢抓好兩大要點：封城後，務必讓民眾都待在家，停止傳播；每間醫院落實分流、隔離，最快就能在未來2到4週內，讓當地疫情獲得控制。

台北市聯合醫院感染科醫師顏慕庸表示，武漢封城是正確的策略，因目前大陸本土及其他國家的案例，絕大多數都來自武漢。

但封城不代表城內人沒了希望，顏慕庸表示，武漢現在的狀況，就像2003年發生SARS疫情的台灣，一開始都還在「迷霧中」，導致疫情擴散，直到醫院完全落實了疾病分流，開始動線管制、確實隔離等感染管控措施，2週內就把疫情控制住了。

顏慕庸認為，大陸雖然在2003年SARS時也累積了很多防疫經驗，但目前感覺武漢卻完全抓到「防疫的眉角」。

他指出，現在武漢疫情控制最大的變數，就是春節的人口移動，以及人口移動導致病毒演化的加速，因此建議，當局要做好管理、照顧好城內居民，城內的人，務必不要出門，減少接觸病毒。

「當地民眾在封城期間的作為，這也是能疫情受控的關鍵」，顏慕庸建議武漢居民最好不要外出，在家自主隔離。因為人口的移動會促進病毒的演化，所以封城期間，武漢居民最好都要待在家裡，取消大家族團聚，同住的小家庭單位自己圍爐就好。如果不得意要外出，一定要戴口罩，只要摸到任何外面的東西，都要洗手。

(中時 )