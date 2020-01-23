國道三隊交通組長張弘杰提醒，下午出門的人更多，呼籲用路人注意車距以及前方狀況，避免急煞發生衝撞。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

春節連假從今天開始一連７天到29日，彰化縣內道路及觀光景點將湧入返鄉及出遊人潮車潮，彰化縣警察局針對縣內「2020花在彰化」活動、「鹿港古蹟遊憩區」及「田尾公路花園」等觀光景點，加強交通疏導管制，今天中午國道一號南下三義到中港交流道路段及彰化到員林路段，也湧入車潮，時速一度只剩下20公里左右，預計到今天晚上車潮才可能舒緩。

國道一號彰化路段，每逢連續假期就容易塞車，原本以為今年春節提早從小年夜開始放假，可以分散車潮，從昨天開始國道陸續湧入車潮，今天上午國道彰化至埔鹽系統路段，平均時速都在40公里以下，有些路段甚至只剩下20公里，提醒用路人要注意車距以及前方路況，以免發生碰撞。

國道三隊交通組長張弘杰表示，昨天中午過後便開始湧入車潮，從國一南下三義到中港交流道路段以及彰化到員林路段較為壅塞，大約在七、八點在晚餐用餐過後車潮才慢慢消退，今天上午有兩件擦撞交通事故，在國道一號埔鹽系統到彰化系統南下路段；預估下午出門的民眾會更多，呼籲用路人注意車距以及前方狀況，避免急煞發生衝撞

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