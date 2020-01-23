「學姐」黃瀞瑩回北市府 任副發言人 14:402020/01/23 中時電子報 張薷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「學姐」黃瀞瑩。（本報資料照／吳堂靖攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選結束，台灣民眾黨拿下5席不分區立委，台灣民眾黨以第三勢力之姿進軍會，而學姐黃瀞瑩在選前名列民眾黨不分區第13名，無緣進入立院，被問及未來是否回歸市府，黃瀞瑩證實，確定會回市府，繼續擔任副發言人，最快過完年後上任。 對於未來規劃，黃瀞瑩日前表示，選舉前全台灣走透透，希望自己可以好好休息到過年，而且她提到這陣子身體不舒服、一直在感冒，要在過年的時候把身體給養好。黃瀞瑩今天上午前往內湖台北花卉市場表示，年後確定會回市府，繼續擔任副發言人，預計最快過完年，2月初就回任。 (中時電子報) #黃瀞瑩 #副發言人 #市府 #台灣民眾黨 #學姐 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡為何拿817萬票？陸學者分析曝3大原因！ 08:192020/01/19 政治 比誰早上班意義何在…颱風淹水陳菊在睡覺 氣爆找不到人？ 14:562020/01/19 政治 中市府籲：勿被債務整合代辦業者誆騙 16:462020/01/19 生活 高雄市政府怒了！三度槓上苦苓轟：道歉 否則提告 09:042020/01/20 政治 陳佩琪批執政黨應厚植國力 柯：不講大家也知道 09:332020/01/20 政治 步阿扁後塵？一邊一國黨宣布解散！ 11:012020/01/20 政治 怒氣停不住！高市府第四度回擊苦苓 13:272020/01/20 政治 最新民調出爐 蔡做這事會被罵爆？網嚇傻 14:182020/01/20 政治 強化區域業務 陽明海運策略長白崑榮將調地中海 19:302020/01/22 財經 白藍在野大聯盟 網友喊讚高達82％ 21:202020/01/22 政治 政治熱門新聞 精準預測小英必連任 廖大乙驚爆選後國運是如此 - 政治 離譜！罷韓尹立不認落跑教授 趙少康竟開嗆？ - 政治 歷任台北市長誰做最好？網友全說是他 - 政治 籲放下對立 這張卡讓韓粉重新站起：我走出來了 - 政治 台灣觀光業還有救嗎？網：可憐哪 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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