2020大選結束，台灣民眾黨拿下5席不分區立委，台灣民眾黨以第三勢力之姿進軍會，而學姐黃瀞瑩在選前名列民眾黨不分區第13名，無緣進入立院，被問及未來是否回歸市府，黃瀞瑩證實，確定會回市府，繼續擔任副發言人，最快過完年後上任。

對於未來規劃，黃瀞瑩日前表示，選舉前全台灣走透透，希望自己可以好好休息到過年，而且她提到這陣子身體不舒服、一直在感冒，要在過年的時候把身體給養好。黃瀞瑩今天上午前往內湖台北花卉市場表示，年後確定會回市府，繼續擔任副發言人，預計最快過完年，2月初就回任。

(中時電子報)