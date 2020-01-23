新北市中和警分局針對烘爐地於初一至初五加強交通疏導與管制，期使每位民眾都能順利求得上上籤。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

「交通順暢」為本年度春節期間之重點工作之一，為讓民眾能利用春節期間出門順利求個好彩頭，新北市中和警分局針對烘爐地於初一至初五加強交通疏導與管制，期使每位民眾都能順利求得上上籤。

中和警分局表示，烘爐地福德宮為信徒眾多，香火鼎盛之大型知名廟宇，而且又有供俸財神、月老，向來從年初一至初五都是遊客進香朝聖熱點，以往均湧入大量人、車潮。

因烘爐地停車場有限，且山區道路會車不易，為維護上下山車流運行順暢，春節期間將會同相關單位執行交通管制並動員警力、義交加強交通疏導。

春節期間每日上午8時至下午17時將實施停車總量管制，於烘爐地福德宮之停車場飽和時，上山車輛將引導至興南路2段399巷39號奇魯停車場暫時停放；倘奇魯停車場也滿載時，將管制並暫停汽車上山。

欲上山之旅客可於南勢角捷運站或奇魯停車場搭乘免費接駁公車上山，以免民眾開車進入山區後動彈不得。中和警分局也提醒，春節期間前往熱門景點應盡量利用大眾運輸工具以免被塞車壞了走春的興致。

(中時 )