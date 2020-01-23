17年前即參與SARS之疫的台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒感染科醫師黃立民日前接受《報導者》採訪時表示，SARS的致死率約10％，2019新型冠狀病毒目前估算約4％到6％，致死率較低，但傳染速度較快。從中國公布的基因序列發現，這隻病毒已在野外存活至少好幾個月，不斷突變，寄生到中間宿主後，又再傳染給人。一開始是輕症表現，不容易被注意，再慢慢擴散成現在的樣子。

黃立民分析，冠狀病毒似乎比禽流感病毒更能適應人體，2019新型冠狀病毒可能有機會成為一隻有效的、長存的新興傳染病毒，人類必須有和它長期抗戰的準備。黃立民說，下一步就是疫苗研發，就像流感，年年來，但至少有疫苗可以預防，過去冠狀病毒不是很嚴重的病毒，所以科學家和藥廠沒有投入疫苗研發，但目前美國衛生研究院也已經投入2019新型冠狀病毒的研究，準備長期抗戰。

黃立民也提醒，冠狀病毒很容易就被消毒劑殺死，一般的漂白水或酒精消毒都可有效殺死病毒，除了醫院內的消毒，進出醫院的民眾，也可以多利用乾洗手清潔。最重要的仍是，若出現發燒、咳嗽症狀就醫，一定要詳盡對醫師說明旅遊史、職業別及是否曾與動物或疑似染病者接觸。

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(中時電子報)