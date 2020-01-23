過新年迎新春，民眾都喜歡在門口貼上春聯討個喜氣，但春聯可不是隨便貼上去就好，連貼的時間都有眉角，若在錯的時間貼春聯，很可能讓你衰運纏身一整年！命理專家楊登嵙就整理出「八大禁忌」，提醒民眾小心犯了忌諱，否則好運都還沒到，反而就先招來晦氣。

一、上下聯勿貼錯

春聯一般會有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的最後一個字是仄聲字，那就是上聯，平聲字是下聯。萬一上下聯的尾字都是平聲，那就選擇台語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲（短促而重音），也就是上聯。

二、大門口不貼春

在古代只有聲色場所才會在門口貼上「春」字，此舉容易招來爛桃花。因此居家大門不要只單單貼一個「春」字，還可以一同貼上「福」、「招財進寶」等祝賀詞。

三、大門口不倒貼春聯

古字中「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但若貼在門口就意味著把財倒光光，同理「福」字也不能倒貼。不過在窗、內門、水缸或酒缸等器具，就可以貼上倒過來的「財」、「福」，在傾倒器具之時，這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

四、單數才吉利

由於傳統習俗中，1、3、5等單數象徵吉祥，2、4、6等偶數容易招陰，因此在門口張貼春聯時，記得要貼單數，與供奉神明數目一樣。至於整個家中所貼的春聯數目，則不需要去計算陰陽。

五、貼春聯的時間

農曆12月24日送神開始，也就是新年大掃除的開始，要一直持續到除夕，打掃好後才能貼上春聯。貼春聯的時間最好落在陽氣最旺之時，「除夕早上6點到中午12點之間」，這個時間最為適合。另外，中午12點之後就要拜祖先和地基主，因此除夕中午12點前正是貼春聯的最佳時間！

六、撕下舊春聯

將舊春聯撕下來並撕破，有著除舊佈新的意思，不過千萬別把新春聯直接覆蓋到舊春聯之上，否則會有損新年的好運。

七、不可出現不吉利的字

春聯中要特別注意絕對不要出現負面字，例如「滅」、「絕」、「死」、「亡」等，甚至就連同音字，也都最好不要出現。

八、喪事發生勿貼春聯

若在近一年之中家中有發生喪事，那就不可在門口貼上春聯，否則就像是在慶祝一般。此外，也不可包粽子，粽子意寓「包中」，喪事很可能接連而來。

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(中時電子報)