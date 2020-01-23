陳妍安擁有台大政治系研究所高學歷，但她仍求知若渴。（圖／翻攝自臉書）

陳妍安去年在民視《大時代》中演出驕縱善妒的反派「孫如貞」深受粉絲喜愛，今年她將加入台視八點檔，預計二月份定裝、三月份開拍，她對自己要求高，「即使是反派也希望演出不同性格的角色，我想努力創造出不同的角色，所以對我是一個挑戰。」陳妍安長期拍攝民視的戲，這次到台視演出將面對不同的演員，讓她相當期待能擦出不一樣的火花。

陳妍安在《大時代》中成功詮釋反派角色。（圖／翻攝臉書）

她透露目前已經和新戲製作人見過面，對角色的背景、愛恨情仇先有了粗淺的印象，她說：「希望下一個角色能跟孫如貞有不同的表現。」陳妍安表示自己喜歡探索，對於能演出新角色充滿活力，希望自己能更突出、多方面呈現。曾被問及「殺青後會不會走不出角色？」她自豪入戲快、下戲也快，不會沈溺在其中。

除了拍戲，新的一年陳妍安仍持續進修學習，她已有國立臺北藝術大學戲劇系、國立臺灣師範大學圖文傳播系研究所以及臺灣大學政治系研究所的高學歷，但在去年結束八點檔的拍攝後，又回到台大母校進修，「今年我一樣想利用拍戲空擋持續進修，也讓自己的身體休息。」

此外，陳妍安也希望能多方面拓展，「不知道演戲可以演多久，雖然我很喜歡表演，但也要未雨綢繆，知道藝人朋友在學習幕後工作、創立品牌等，可以的話希望今年有些（副業）的新想法。」

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(中時電子報)