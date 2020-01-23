物流貨車右轉失控連續追撞5部大小車輛，造成2男3女受傷。（民眾提供／王文吉台中傳真）

物流貨車右轉失控撞上黑色轎車，總計5部大小車輛遭波及，造成2男3女受傷。（民眾提供／王文吉台中傳真）

物流貨車右轉失控，衝向對向車道，撞爛停等紅綠燈的黑色轎車，前左板金幾乎壓爛。（民眾提供／王文吉台中傳真）

小年夜不平靜！台中市豐原區豐原大道5段發生連環追撞事故，1輛物流貨車行經水源路口，疑似貨物堆放不均，正要右轉時重心偏左，失控連續追撞5部大小車輛，造成2男3女受傷，分送中國醫大附設醫院及豐原醫院急救，幸好5名傷者意識清楚，經救治後無生命危險

豐原分局豐原交通分隊小隊長洪國任表示，35歲林男駕駛自小貨車，沿豐原大道右轉水源路方向行駛，於路口時疑似未注意車前狀況，與對向停等紅燈的2輛自小客車、2輛普通重型機車及1台電動車發生碰撞。

小年夜物流車失控連撞5車，驚險畫面曝光。（民眾提供／王文吉傳真）

追撞事故造成2男3女受傷，分別送往中國醫大附設醫院及豐原醫院急救，其中58歲張婦手腳骨折、80歲陳婦輕微擦傷、83歲陳男雙腳骨折、81歲陳婦左腳骨折及59歲王男肋骨斷裂，均意識清楚，至於肇事駕駛林男並未受傷。

警方對駕駛人實施酒測，均無酒精反應，呼籲駕駛人依規定行駛車輛，避免疲勞駕駛，才能避免意外發生。

(中時 )