為了確保到高雄的海內外旅客都能享受優質的旅遊服務品質，高雄市長韓國瑜23日徒步巡視左營蓮池潭等景點，韓國瑜表示，歡迎海內外觀光客過年期間來此地參觀並吃美食，媒體詢問韓過年規劃，韓國瑜強調，趁休假把心靜下來，並北上跟長輩吃年夜飯，他也祝福大家新春快樂，闔家平安。

為了讓民眾平安過好年，韓國瑜說，每天都會有一位副市長留守高雄、服務市民，他也會提早於初四回來上班。

韓國瑜表示，2019年高雄有非常多觀光客及許多投資者，日本最大的大和建設也來高雄投資，希望2020年從高雄市角度，有更多海內外好朋友來高雄觀光旅遊，也來看看高雄投資機會。

韓國瑜說，高雄實施中英文雙語教育的學校有24所，2020年加一倍，增加到48所，加上青年局大力推動青年創業，高雄是一個欣欣向榮的城市，希望大家多關注這邊。

他並指出，大年初五愛河燈會，有全世界第二條塑膠廢料藍鯨，此外，還有西班牙、法國藝術團隊、明華園、掌中戲等來高雄表演，高雄一定非常熱鬧，一年之計在於春，希望春節大家來高雄玩一下。

有媒體詢問韓針對罷韓行動看法，韓未回答，僅說「謝謝，只談觀光」。韓國瑜最後透過媒體敬祝所有海內外華人同胞朋友新年快樂、三陽開泰、否極泰來，「所有黑暗不愉快都離開，讓我們一起迎接美好的一年，祝福大家新春快樂、闔家平安。」

(中時 )