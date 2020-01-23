全面升級 美新戰斧飛彈有3款 14:472020/01/23 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 阿利伯克級驅逐艦「柯蒂斯威爾伯」號（USS Curtis Wilbur，DDG-54）2019年5月27日發射「戰斧」巡弋飛彈的資料照。（美國海軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國海軍將全面升級「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，更新為第5型（Block V），汰換較舊型飛彈。 據美國海軍研究協會新聞（USNI）網22日報導，專案主管瑞德（John Red）說所有的第4型（Block IV）「戰斧」都將升級為第5型。升級後它們的射程將加長，並擁有現代化的數據鏈與導航系統，而相關升級作業將在雷神（Raytheon）的土桑（Tucson）廠區完成。 (中時電子報) #美國 #戰斧 #巡弋飛彈 #升級 #雷神 也許您會感興趣 推薦閱讀 精銳盡出 美向中東武器大動員 09:372019/10/13 軍事 2年內第4次 美證實陸試射巨浪3 15:592019/12/25 軍事 威懾陸 智庫促美部署中程飛彈護台 11:532020/01/15 國際 可打陸南！印度成功試射潛射飛彈 09:422020/01/20 軍事 承認了！ 俄鋯石飛彈患上童年病 14:512020/01/22 軍事 軍事熱門新聞 全面升級 美新戰斧飛彈有3款 - 戰略 承認了！ 俄鋯石飛彈患上童年病 - 軍事 T-7A紅鷹教練機生產開始 - 軍事 美軍採購160輛AMPV裝甲車 總價4億美元 - 軍事 藍天3劍客5機戰訓 陸太缺殲20 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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