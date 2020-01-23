美國海軍將全面升級「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，更新為第5型（Block V），汰換較舊型飛彈。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網22日報導，專案主管瑞德（John Red）說所有的第4型（Block IV）「戰斧」都將升級為第5型。升級後它們的射程將加長，並擁有現代化的數據鏈與導航系統，而相關升級作業將在雷神（Raytheon）的土桑（Tucson）廠區完成。

(中時電子報)