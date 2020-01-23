稍早大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)才向媒體宣布，對於電子好球帶系統非常滿意，將要在春訓期間啟用，不過沒隔幾小時，大聯盟裁判協會立刻發出聲明打臉，表示不會使用電子設備取代主審的判斷。

先前曼佛雷德接受媒體採訪時表示，他認為用電子好球帶能比人眼更加精準，能減少比賽爭議，「事實上好球帶是三維的，攝影機的判斷能力比人眼更好。」曼佛雷德更說，從球迷的角度來說，電子好球帶和裁判判定沒什麼不同。

不過才沒隔幾個小時，裁判協會就透過《ESPN》發出聲明，表態大聯盟比賽不會引進電子好球帶，「稍早報導大聯盟春訓要用『電子好球帶』是完全錯誤的，我們的理解是電子追蹤系統會用在球場，提供科技部門在春訓期間做測試，以進行技術開發，不過只要大聯盟裁判還在場，都是由人眼判斷好、壞球。」

同時有一名大聯盟官方的員工證實裁判協會的說法是正確的，協會也再次強調，在能確保比賽的完整性之下，他們不會反對使用技術來提升判決準確度，雖然裁判無法做到完美無缺，但他們不斷努力的進步，追求公平公正的判決。

裁判協會認為趕在今年春訓就使用電子好球帶言之過早，目前技術尚未成熟，且也違反裁判協會與大聯盟之間的協議，「我們沒有接到來自大聯盟主席的通知。」

(中時 )