楊鎮浯縣長率同觀光處長丁健剛，偕金門航空站主任洪念慈等人在入境大廳迎接返鄉民眾。（李金生攝）

遠航停飛打亂台金線空中交通，金門縣府觀光處評估今（23）日小年夜將出現最大運能缺口，因應小組清晨5時即進駐松山、尚義機場，協同民航局全員進入備戰狀態。國防部也陸續派遣3架軍機協助載運，預估金門單日進出旅客將近萬人，出現春節第一波疏運高峰。

今早8時，松山機場清點候補人數就多達98人，因應小組馬上透過民航局申請軍機支援疏運；尚義機場也因「小三通」返台旅客湧進，加上大陸武漢肺炎疫情影響，許多鄉親取消赴對岸過節的安排，改往台灣與親友團聚，疏運也出現吃緊狀況。

平安順利回到金門故鄉，旅台鄉親都好開心!（李金生攝）

受到大陸武漢肺炎疫情的影響，搭機旅客幾乎人口一「罩」。（李金生攝）

受到大陸武漢肺炎疫情的影響，搭機旅客幾乎人口一「罩」。（李金生攝）

楊鎮浯縣長率同觀光處長丁健剛，偕金門航空站主任洪念慈等人在入境大廳迎接返鄉民眾後，轉往軍機場與金防部指揮官賀政中將關心軍機疏運實況，現場致贈「一元更始」賀新歲小卡片，祝福軍民旅客在新的一年閤家平安、萬事如意。

洪念慈主任表示，今天各航空公司班機來回共106架次，其中有華航支援華信的大型客機外，立榮也有10架次A321放大機型加入，在幾乎班班客滿情況下，預估來回疏運旅客近萬人之多。

楊鎮浯縣長與金防部指揮官賀政中將關心軍機疏運實況，現場致贈「一元更始」賀新歲小卡片，祝福軍民旅客在新的一年閤家平安、萬事如意。（李金生攝）

金防部在軍機場為旅客量體溫，現場並發送防疫口罩。（李金生攝）

金寧國小「寧鼓隊」在尚義機場入境大廳迎接返鄉旅客。（李金生攝）

楊鎮浯縣長也表示，目前整體疏運狀況還算流暢，預計今天下午或明天會出現最高峰，縣府與民航站會隨時調整因應，盡力將往來旅客平安、快捷送達目的地。

由於廈門已傳出武漢肺炎確診病例，讓一水之隔的金門跟著大拉警報，今天機場戴口罩的旅客明顯增多，整班客機估計有8成以上。楊鎮浯也表示，政府在整體宣導上已見效果，獲得民眾的充分配合，中央與地方會聯手做好金門的把關工作。

楊鎮浯縣長表示，目前整體疏運狀況還算流暢，預計今天下午或明天會出現最高峰。（李金生攝）

(中時 )