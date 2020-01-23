園區融合林相在樹叢中打造藝術沙坑。(莊曜聰攝)

園區布置應時的花卉區，視覺意象更豐富。(莊曜聰攝)

農曆春節走春何處去？台南山上花園水道博物館趕在假期前完成全園區無障礙設施改善，讓整體動線更加便利，另外也布置了應時的花卉設置，還有可以讓小朋友盡情放電的藝術沙坑區、毛小孩專屬的寵物遊樂區等，是民眾春節假期出遊的好去處

文化局長葉澤山表示，去年10月開幕的山上花園水道博物館，3個多月以來已經有超過26萬名遊客造訪，整體營收逾千萬元，這段期間也彙集遊客的回饋意見，並趕在春節前改善環境，將園區部分的碎石步道重新修建為平整鋪面，並且增加坡道規畫，以打造更友善的無障礙空間。

另外為配合民眾在年假期間外出走春的習慣，南市府文化局也在博物館入口、花園區，以及博物館區的各個節點，加入多種多樣的花卉布置出錯落有致的賞花區，增加園區整體視覺的豐富性。

園區也融合館內豐富林相，在樹叢中打造首座隱身在古蹟區的藝術沙坑，一旁還有高達4.5公尺的木製巨人偶「拉米」，和整體環境融為一體，而在人偶腳邊的沙坑也是孩子們嬉戲的樂園；而在入口花園區的寵物遊樂區，也同時啟用，讓毛小孩也能在遊樂區內與飼主同樂，搭配一旁巨型螞蟻的裝置藝術，好玩又好拍。

南市府文化局也提醒民眾在使用相關設施時，能夠遵守規定不要任意攀爬，同時照顧好幼童及寵物，希望所有遊客都能在年假期間，留下開心美好的回憶。

(中時 )