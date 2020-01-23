雅聞七里香玫瑰森林有1萬多株不同品種玫瑰花，園區內飄散著玫瑰花香。（何冠嫻攝）

玫瑰花陸續綻放，百花爭艷。（何冠嫻攝）

頭屋鄉雅聞七里香玫瑰森林迎接新年，園區內600多種共1萬多株玫瑰陸續綻放，規畫春節期間不打烊，僅除夕休館，免費入園外更祭出優惠折扣，還有傳統龍隊表演，邀請遊客過年沉浸各國玫瑰花香「環遊世界」，並搶先體驗傳統民俗文化。

公關主任梁興津說明，園內600多種玫瑰來自世界各國，目前已有許多玫瑰含苞待放，春節期間將陸續盛開。他說明，世界各國玫瑰結合當地知名地景，打造「世界玫瑰園」，大笨鐘旁即有英國玫瑰、巴黎鐵塔有法國玫瑰，另有杜拜塔、日本晴空塔等矗立於玫瑰園中，打造「賞花猶如環遊世界」般的壯麗花園。

梁興津強調，玫瑰森林免費入園，僅除夕休館，春節連假不打烊，並為迎接新年，推出精選保養品套裝組合的新年福袋，最低下殺到48折，單筆消費滿3000元，除有贈品，還可抽春節紅包。

此外，今年雅聞集團參與2020苗栗（火旁）龍活動，落實企業在地化，安排傳統龍隊表演，預計初一上午11點將在頭屋「雅聞七里香玫瑰森林」、下午2點於三義「雅聞香草植物工廠」登場，推動客家民俗文化並提升產業，邀請遊客搶先體驗苗栗客家地區傳統的慶典。

(中時 )