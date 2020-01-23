屏東熱帶農業博覽會免門票，活動從1月18日起至2月9日止。（農委會提供）

厭倦寒冷冬天的朋友們，春節期間想曬曬暖陽放鬆心情嗎？想要全家出遊感受國境之南的熱力，就來屏東熱帶農業博覽會感受豐富及多元的農業風貌。屏東擁有四季如春的溫暖氣候，出產豐饒的農林漁畜產品，農委會與屏東縣政府合作推動「2020屏東熱帶農業博覽會」，帶動屏東地區農業及農村發展。行政院蘇貞昌院長於開幕式指出，熱博每個展區都相當有特色，是親子共遊培養感情及機會教育的好地方。寒假及農曆春節期間，屏東熱博最適合全家大小一起出門踏青，歡迎來一趟舒緩身心的農村體驗之旅。

今年在27公頃熱博園區推出彩繪稻田、迎春花海、瓜果長廊、地景藝術4大亮點特色，內容更呼應農委會新農業政策，包括雜糧產業、國產竹木材產業、水產養殖、畜牧產業、循環農業、樂活食農、農科專區等概念設計26個特色主題區。透過「迎春花海」營造里山里海友善農業風貌，「樹屋杉林館」及「竹夢館」推廣國產材利用及林下經濟，「泡泡彩魚區」展現觀賞魚產業及育種功夫，「鴨力解放」推廣地產地消及優質鴨製相關產品。縣府將農業結合休閒觀光產業，以多元主題呈現屏東熱帶農業及農村再生豐碩成果。

「屏東熱帶農業博覽會」持續以本土化、科技化以及國際化之理念，將屏東縣傳統產業活動重新包裝，結合在地農民、社區及休閒農業業者展現六級產業實力，響亮名號已是鄉親自信喊出「我屏東我驕傲」的年度農產業觀光盛事。自2016年熱博復辦後，即結合高人氣虛擬角色營造彩繪稻田聯名策展，包括line貼圖、本土霹靂布袋戲、國際索尼影業惡靈古堡最終章、日本三麗鷗公司的Hello Kitty樂園及2019臺灣燈會在屏東，均獲得國人肯定及熱烈迴響。今年延續亮點與統一超商股份有限公司合作以卡通造型人物「OPEN將」為主題打造活動招牌，象徵屏東敞開大門歡迎國內外遊客到訪，彩稻圖形運用3D立體透視轉換，遊客可於特製觀景台與角度一窺OPEN家族風貌。

熱博已是國內近年春節期間極富盛名之大型農業活動，每年均吸引龐大的觀光人潮前來屏東消費，帶動農村產業發展及創造南臺灣農業旅遊商機。活動展現臺灣冬日少見的熱帶農業風情，現場更有許多適合家族聚會、親子共遊之體驗拍照好去處。竭誠邀請全國民眾利用寒假及春節連假前往熱博旅遊，期待與您分享熱帶農業豐碩成果。

春遊提醒：

一、本次活動免門票，自109年1月18日起至2月9日止為期29日。(109年1月24日除夕休園1日)

二、園區導覽地圖如附圖。詳情以屏東熱博官網為準，活動網址：https：／／2020ptae.tw／

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