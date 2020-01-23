創世基金會每年辦理的寒士尾牙，今年一位印尼籍母親帶著兩位小女兒參加，小孩埋頭苦吃，連吃3碗白飯仍不停手，經志工關心，得知該母親的丈夫因案入監服刑，可憐身世讓志工不忍心疼，法務部長蔡清祥由媒體報導知悉後，立即指示保護司及更生保護會雲林分會了解狀況提供協助。

經由法務部保護司探訪，發現2位女兒的母親是新住民，因為家人入監執行，且寄居外地，獨自撫養3位未成年子女，生活發生困難。雲林地檢署書記官長林柏蒼與更生保護會雲林分會主任李昭慧22日下午前往案家探視慰問，轉達部長蔡清祥的慰問與關懷，並贈送慰問金與生活物資，收容人家屬對於蔡清祥的關懷深表感謝。

法務部指出，對於因案入監執行的收容人，除由矯正機關在監獄內實施各項職業訓練，讓收容人習得一技之長能夠在服刑期滿或是假釋後可以順利復歸社會外，部長蔡清祥也特別重視援助收容人及更生人的家庭，提出「援助家庭」概念，由更生保護會與觀護系統進行更生人家庭援助方案，解決收容人及更生人家庭經濟困難等問題，除讓弱勢收容人、更生人家屬獲得及時援助外，更有助於穩定在監受刑人的情緒，發揮教化成效，同時也能減輕出監更生人復歸社會的負擔。

更生保護會雲林分會將持續進行後續追蹤關懷新住民媽媽的生活，並提供必要援助，讓該母女無後顧之憂。

(中時 )