苗栗縣苑裡鎮22日深夜傳出濃烈燃燒塑膠味，經查之下，發現港榮橋南岸遭不肖業者棄置廢建材燃燒。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

露天燃燒地點殘留不肖業者棄置的廢棄裝潢建材，其中含有「膠」成分，燃燒後產生刺鼻異味。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣議員陳品安會同警方及環保局稽查人員前往露天燃燒地點，驚見熊熊火勢立即通報消防局滅火。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄、苑裡鎮民22日深夜9時許，陸續聞到刺鼻的塑膠燃燒味，立即通報環保局人員稽查，縣議員陳品安與警方協助溯源後，驚見位於2鎮交界處的港榮橋南岸又遭人惡意棄置、燃燒廢建材，環保局已掌握相關事證，將對1間家具行進行開罰，依據《空汙法》規定，最低可處10萬元罰鍰。

不肖業者燒廢建材，苑裡深夜瀰漫塑膠燃燒味。

22日深夜苑裡民眾通報空氣中瀰漫燃燒塑膠的味道，環保局稽查人員立即出動尋找源頭，但礙於空汙範圍過大，苦尋近2小時，直到深夜10時許才終於找到港榮橋南岸，有1堆廢建材遭人棄置燃燒，旋即通報消防局滅火，並採集事證。

縣議員陳品安指出，遭棄置的裝潢建材都含有「膠」的成分，經燃燒後便會產生刺鼻異味，事發當晚苑裡幾乎沒有風，空氣擴散條件不佳，導致廢氣瀰漫整個苑裡，臭氣熏天，且不易尋找源頭，由於地處偏僻的港榮橋，過去曾有露天燃燒的紀錄，最後在警方協助巡查後，發現位於南岸的露天燃燒點。

環保局祕書蔡政勳表示，港榮橋周遭沒有住戶，夜間也沒有照明設備，成為不肖業者違法露天燃燒廢棄物的熱點，過去也曾多次接獲通報，稽查人員以車追人，已鎖定1間家具行，並掌握相關事證，但也不排除有多名行為人，將持續追查，依法進行開罰。

環保局強調，春節期間環保稽查不打烊，民眾打電話通報，局內會建立電腦管制單，稽查人員照樣出勤，直到案件處理完畢、結案，打擊環境汙染還需更多鄉親的協助，若有發現環境汙染，皆可撥打環保局檢舉專線037－558558。

(中時 )