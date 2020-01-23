明天就是除夕圍爐日，台商陸續從大陸回流，台灣今天開始也進入春節運輸高峰，春節防疫，成為防疫最大考驗。曾參與抗SARS一役的台北市聯合醫院感染科醫師顏慕庸表示，面對春節：「台灣要做最壞的打算，最好的準備」，必須要準備承接大量台商回流情況，以及因應社區「遍地開花」的應變措施，最重要的是，務必「誠實」。

台北市聯合醫院感染科醫師顏慕庸表示，春節防疫首要任務，台灣要能承受春節大量台商回流，就是要準備好，分成兩大重點，一個是預防，另一個則是不幸社區傳染後的因應作為。

顏慕庸表示，只要是從機艙裡面就撈出來，台灣就能持續零風險，在機場做好發燒篩檢，密切接觸者管理好就好。

若萬一遍地開花，醫療院所一定要做好感染者與非感染者的區分即，動線管理與分流須落實，以「到院分流、污染分區、節點洗手」管制，杜絕因污染環境導致院內感染。

更重要的，是民眾的誠實。顏慕庸強調，全國國民都有義務參與防疫，誠實報告TOCC，也就是旅遊史(Travel)、職業史(Occupation)、接觸史(Contact)及群聚史(Cluster)。

顏慕庸表示，TOCC在疫情爆發時非常重要，對於發燒病人的病原釐清，是不可或缺的資訊，如果有生病症狀，一定要誠實完整告知醫療人員。如果有一個人蓄意隱瞞旅遊史、隱瞞發燒，或吃了退燒藥就跑去到處逛，將可能導致嚴重的後果。

顏慕庸表示，台灣自2003年SARS已經累積豐富的防疫經驗，TOCC的防疫網已經打開，「都準備好了」，希望民眾不要太過擔心，也不要有責怪病人的氣氛，反而要支持病人誠實告知，對於防疫才有正向的作用。

(中時 )