為因應農曆春節期間（1月25-29日），北市內湖區「碧山巖風景區及白石湖休閒農業區」將湧入大量遊客，現有停車空間不足，上山車輛均須排隊等候進入停車場，造成碧山路沿線行車易有遲滯及壅塞，內湖分局為紓解人、車潮，23日公布相關交通疏導管制措施如下：

一、疏導管制範圍：內湖路3段、碧山路及白石湖休閒農業區。

二、疏導管制時間：109年1月25至29日（每日9時至17時）。

三、周邊道路相關管制措施如下：

（一）「碧山巖風景區及白石湖休閒農業區」於春節期間，將視交通狀況實施「順行單向」交通管制，管制期間公車、機慢車及當地居民得不受管制。

1、碧山巖風景區

（1）彈性管制點：「內湖路三段與碧山路口」、「碧山路與內湖路3段256巷口」。

（2）順行單向管制：

上山方向：由內湖路3段256巷前往碧山巖風景區。

下山方向：沿碧山路順行下山。

2、白石湖休閒農業區

（1）彈性管制點：「玄明宮前路口處」、「碧山路與碧山路44巷口」。

（2）順行單向管制：

入口方向：碧山路44巷。

出口方向：玄明宮前路口。

（二）碧山巖風景區暨白石湖休閒農業區沿線山區道路紅線路段為車流交織易生瓶頸處，本分局員警將加強取締違規停車車輛，籲請民眾遵行相關標線停車，以維山區道路順暢。

（三）為避免因車輛違停致農曆春節期間山區道路壅塞，本分局將於管制路段設置交通錐、改道牌及發放「交通疏導路線圖」，以提供駕駛人改道等相關資訊。

警方呼籲，遊客可多搭乘大眾運輸工具（小2公車），自行開車者請務必遵行相關交通疏導管制措施，警方將加強舉發周邊道路紅線違規停車車輛，以維交通順暢。

(中時 )