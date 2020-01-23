隨著武漢肺炎的疫情擴大，亞洲股市週四暴跌，上證綜合指數報2956，跌103點或3.4%，這是自2019年5月6日以來最大的單日跌幅，深證成份指數報10584，跌487點或4.41％，投資者對武漢肺炎在大陸的傳播更加擔憂。

受傳染病影響的航空公司旅行可能受到打擊，使石油期貨跌至七週低點，而國際能源署（International Energy Agency）警告，石油過剩和美國原油庫存增幅超出預期，再次引發了對供應過剩的擔憂。

MSCI在日本以外的亞太地區指數下跌了1.07％。香港股市也大跌1.91％，而日本日經指數下跌0.99％。

歐元藍籌50指數(EURO STOXX 50)下跌0.4％，這表明歐洲股市也進入艱難的交易時段。人民幣跌至兩週低點，而避險貨幣如日元、黃金和美國國債則走揚。

位在雪梨的投資公司CMC Markets首席市場策略師邁克爾•麥卡錫（Michael McCarthy）表示：「市場對增長前景表示擔憂。」「冠狀病毒已經引起了一定的警惕。現在沒有理由期待全球大流行，但是金融市場存在一些恐慌問題。」

AxiCorp金融服務公司首席市場策略師斯蒂芬·英尼斯（Stephen Innes）在一份報告中說：「大陸在整個全球供應鏈中的重要性，以及它們對許多國家來說都是巨大的出口市場，……這一次的疫情會在全球範圍內都造成影響。」

隔夜交易中，石油價格受到重創，兩個主要指數均下跌超過1％。英尼斯說：「鑑於大陸對石油需求的重要性，以及疫情正處於國內旅遊旺季的頂峰，這種時機尤其具有破壞性。」

(中時電子報)