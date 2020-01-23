燈王作品，國小幼兒園組、愛群國小「鼠報年來福滿門」。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

燈王作品，國中組、青年國中「三星拱月，吉鼠報喜」。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

燈王作品，高中職組、中華藝校「鼠鼠如意過好年」。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

「2020高雄燈會藝術節」創意花燈區22日晚間試燈大獲民眾好評，原訂29日、初五配合燈會開幕，應熱烈要求，提前於23日晚間開燈。40件參賽作品以鼠年生肖故事、宗教采風、歷史文化、族群融合等創意概念打造，可愛喜氣，也為高市提前帶來新春熱鬧氛圍。

教育局配合觀光局舉辦「全國創意花燈競賽」，吸引台南、屏東、彰化參賽者共襄盛舉，利用環保素材打造創意花燈。高雄燈會今年整體作品走華麗精緻路線，呈現高雄、鼠年造型意象，呈現豐富多元、欣欣向榮的氛圍，松鼠、錢鼠、米老鼠等鼠年造型紛紛出籠。

榮獲「燈王」作品分別為愛群國小的「鼠報年來福滿門」、青年國中「三星拱月，吉鼠報喜」、中華藝術學校的「鼠鼠如意過好年」，法務部矯正署屏東監獄的「龍飛鳳舞榮耀高雄」。

其中，青年國中締造全國國中組燈王三連霸佳績，法務部矯正署全國各單位也熱烈投入參賽，展現受刑人豐富的創意及優秀製作工法。此外，中華藝術學校附設國小部的「神奇松鼠小木屋、藝童歡慶鼠來保」及法務部矯正署彰化監獄的「環保黑熊」，多採用回收寶特瓶及植物打造，獲大會「環保獎」肯定。

創意花燈區22日晚間於愛河畔試燈時，民眾反應熱烈，教育局決定提前於23日小年夜提前開燈，一路配合燈會展至2月9日，展覽相關資訊請上「2020高雄燈會藝術節」官網查詢。

(中時 )