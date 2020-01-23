根據英國最新統計指出，2019年因為激烈性事導致「陰莖斷裂」的案例打破過去紀錄，共有164名男性到院接受修復下體手術。通常遇到這種情況，男性生殖器官會立刻感到疼痛與腫脹，甚至是在受傷時發出聲音，不過因為許多患者羞於開口，實際受傷人數很可能更高。

綜合外媒報導，英國進行陰莖修復手術的男性，光是在2019年就有多達164名男子接受過該手術，比起2014年和2015年還要高出38%，人數創下歷史新高。專家指出，由於這種情況實在太過尷尬，男性礙於自尊都會不敢開口就醫，因此實際上受傷的人數，恐怕比估計更多。

當男性生殖器官在充血的狀態下，其內由膠原蛋白組成的白膜，受到極大壓力就會斷裂，接著引起生殖器彎曲，這時原本勃起的狀態會迅速消退，生殖器會變得腫脹，並且感到疼痛。一般來說，這種情形出現在生殖器被推入固體表面，或有東西（或人）在上頭施壓。

泌尿科醫生戈登（Gordon Muir）表示，男性的生殖器有瘀傷時，就像茄子一樣，若不將生殖器內的白膜縫起，很有可能會留下疤痕，進而引發佩羅尼氏病（Peyronies disease），又稱陰莖硬結症，可能會使生殖器呈現90度彎曲的狀態，甚至是更加彎曲。

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(中時電子報)