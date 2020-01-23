明天就要過農曆新年了，縣長楊文科23日在小年夜這天發表2020新春談話，並為未來的1年許下新年3願，1要風調雨順，2要安居樂業，3則希望家庭幸福，家家戶戶闔家平安健康。

楊文科表示，縣府團隊將持續為新竹縣未來打拚，爭取更多福利，完成各項建設，讓新竹縣成為全台灣最幸福宜居的美好城市，邁向「文化、科技、智慧城」的願景。

他說，自己上任以來最重要的使命就是為新竹縣未來30年的榮景打拚，並積極落實「老中青幼通通照顧」的核心目標。

過去1年多來，在縣府團隊「團結一心、努力打拚」之下，他所提出的154項政見承諾中，有54項已經完成，完成率為35.06％。其中「拚經濟」完成12項、「重文教」完成14項、「享福利」完成28項。

楊文科指出，「經濟好，一切都好！」、「想辦法，一定有辦法！」這兩句話是他的座右銘，為了讓新竹縣的繁榮與富庶能延續30年，他任內射出「5支箭」重大建設，包括台灣知識經濟園區、科學園區3期、興建焚化爐、生命紀念園區，其中第1支箭「AI智慧園區」，已在去年12月24日動土開工，其他幾支箭也如火如荼地飛向靶心。

此外，完善的基礎建設，是振興產業經濟發展，也是讓民眾便利生活的關鍵。因此，他在今年元旦升旗典禮中也正式宣布將全面啟動「10大交通建設」，要為新竹縣帶來革命性的改變。

隨著「5支箭」重磅齊飛、「10大交通建設」全面啟動，加上未完成政見持續兌現，相信將來可以讓鄉親看見更多的施政成果。

(中時 )