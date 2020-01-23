春節連續假期首日天氣好，民眾出門採買年貨、伴手禮，苑裡知名肉干店湧現人潮。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

春節連續假期首日天氣好，民眾出門採買年貨、伴手禮，苑裡知名肉干店湧現人潮。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

春節連假第1天，苗栗縣苑裡鎮知名肉干店湧現爆買潮，小年夜天氣晴朗溫暖，民眾攜家帶眷強出門採購年貨、伴手禮，苑裡1間知名肉干店，除了增加人手備戰，補貨也捕到手軟，業者指出，人潮比平日至少多1成，但預估買氣隨年節到來，還會持續增長。

苑裡知名肉干店春節假期買氣強強滾，業者指出，因應過年採買潮，店內員工從原15人調整至20人應戰，目前消費人潮約成長1成，最受歡迎的商品包含蜜汁肉干、檸檬肉干等。店內員工表示，人潮湧入採買伴手禮，中午以前，至少已補貨10次以上。

(中時 )