年假首日 苑裡知名肉干店湧現人潮 15:312020/01/23 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 春節連續假期首日天氣好，民眾出門採買年貨、伴手禮，苑裡知名肉干店湧現人潮。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 春節連續假期首日天氣好，民眾出門採買年貨、伴手禮，苑裡知名肉干店湧現人潮。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 春節連續假期首日天氣好，民眾出門採買年貨、伴手禮，苑裡知名肉干店湧現人潮。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 春節連假第1天，苗栗縣苑裡鎮知名肉干店湧現爆買潮，小年夜天氣晴朗溫暖，民眾攜家帶眷強出門採購年貨、伴手禮，苑裡1間知名肉干店，除了增加人手備戰，補貨也捕到手軟，業者指出，人潮比平日至少多1成，但預估買氣隨年節到來，還會持續增長。 苑裡知名肉干店春節假期買氣強強滾，業者指出，因應過年採買潮，店內員工從原15人調整至20人應戰，目前消費人潮約成長1成，最受歡迎的商品包含蜜汁肉干、檸檬肉干等。店內員工表示，人潮湧入採買伴手禮，中午以前，至少已補貨10次以上。 (中時 ) #肉干 #人潮 #苑裡 #春節 #員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 牧德董事長汪光夏：員工第一 就是股東第一 04:092020/01/19 財經要聞 確保學生春節校外安全 教育部強化校安防護 12:172020/01/20 生活 花式迎春 下鄉過年都市人出走 04:102020/01/21 話題觀察 2020春節先暖後冷 氣象專家：這天起全台有雨 08:392020/01/21 生活 廂型車自撞電線桿 2人度受困車內 19:412020/01/21 社會 春晚、春節加班 陸人過年熱搜 04:102020/01/22 話題觀察 短評／別做鐵齒族 04:092020/01/23 時論廣場 南投收容所春節期間 提供會客服務不打烊 13:252020/01/23 生活 前往烘爐地參拜要注意 中和警加強交管 14:402020/01/23 社會 苑裡深夜傳濃烈塑膠味 港榮橋又見露天燃燒 15:082020/01/23 社會 生活熱門新聞 女台商返台就醫挨轟！ ICU醫嘆：擊垮我們的是人性 - 生活 武漢今封城防堵肺炎 專家：真實病例恐破4千人 - 生活 在PTT上護航卡神 護航者遭肉搜...IP竟來自教育單位 - 生活 戴口罩防武漢肺炎 這2款根本沒用！ - 生活 封城防疫 武漢公共交通10點全關 千萬人受影響 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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