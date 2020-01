View this post on Instagram

沒有什麼嫁不嫁得出去的問題,只有自(老)己(娘)想不想嫁人的問題。 · 認同不🖤? · 亞洲文化呀,每當女人擅於下廚的時候,常常就會聽到旁人起哄:「可以嫁了可以嫁了!」「嫁得出去了!」 · 🤔。 · 呃,其實我個人覺得,「要不要結婚」和「會不會煮飯」,並沒有那麼直接的關係。 · 我這邊不談對錯,但小心別被框架了,也留意別用過往的觀念物化了自己。 · 身為女人,我們的美麗和能力都是無限的,不要看自己沒有。 · ❤️ · #chiaochiaofollowyoursoul #chiaochiao聽見自己的心 #女人們 #不要看自己沒有 #我們可是全世界最美的動物