國際透明組織23日公佈2019年清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱CPI），2018年全球包匌台灣在內計有180個國家及地區納入評比，台灣排名第28名，比2018年第31名上升3名；分數為65分，也比2018年63分提升2分，超過全球84％受評國家，為2012年新評比標準以來最佳成績。

法務部廉政署指出，若以亞太地區觀察，台灣名次僅次於第1名紐西蘭的87分、第4名新加坡的85分、第12名澳大利亞的77分、第16名香港的76分、第20名日本的73分及第25名不丹的68分，居亞太第7名，與2018年相同。

廉政署表示，CPI主要是國際透明組織針對各國公部門貪腐情況及公私部門往來互動情形主觀印象的量測，所以要提高評比分數，應首重著力降低貪腐對企業活動的不利影響，防杜官商不當互動。

台灣近年持續推動電子化政府，鼓勵行政措施透明化，使民眾能夠在線上完成資訊查詢、業務申辦，讓民眾與政府能有所對話，讓民眾體會公共事務行政作業流程的「透明」和友善。

又針對國家重要公共建設推動成立廉政平台，鼓勵全程作業公開透明以排除不當勢力干預，降低政府重大工程建設廉政不法風險疑慮；修正公職人員利益衝突迴避法，強化利益衝突迴避機制及推動公益揭弊者保護法草案立法，建構完善的「吹哨者保護」制度，鼓勵知悉不法弊端者勇於揭弊，都有助於提升外界對政府清廉程度的正面評價。

廉政署強調，廉政是一項系統工程，需要綜合性的策略，不是單一部門可以達成，有賴公、私部門共同合作。台灣2019年評鑑結果的進步，顯示台灣落實聯合國反貪腐公約，接軌國際是正確的方向，廉政署會再賡續努力，加強各方面廉政措施及精進相關作為，讓世界看見台灣對反貪腐工作的決心。

(中時 )