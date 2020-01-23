高雄市議員黃捷，曾在質詢期間對市長韓國瑜翻白眼，獲封「白眼女神」。韓落選後，黃因對「罷韓」不遺餘力，再度成韓粉箭靶。對此，黃警告：「理性的討論都受言論自由保護，但人身攻擊謾罵、辱罵我個人與家人的，一定都會蒐證提告，請勿以身試法。」

黃捷昨日（22）在臉書發表《罷韓不能停》，全文如下：

這幾天我在粉專po罷韓福袋、割草春聯紅包後，不意外的留言和私訊又被出征。我也要再呼籲一次，理性的討論都受言論自由保護，但人身攻擊謾罵、辱罵我個人與家人的，一定都會蒐證提告，請勿以身試法。

我也稍微整理了一些理性討論的問題，來小小Q&A一下：

Ｑ１：罷韓又要花一億多，把這些錢拿來讓市府好好做事不是很好嗎？

Ａ１：當韓市長在去年五月十七號說出Yes I Do，而投入總統初選之後，就注定了高雄市政府今年要多花這一億多。就算韓市長當選總統，高雄也需要補選市長。

Ｑ２：韓市長都請假回來了，為什麼不讓他好好做看看？

Ａ２：高雄市民已經給他一整年的時間好好做，但他不僅做不滿，也做不好，甚至還逃避市長法定的最基本義務－議會質詢。

Ｑ３：韓選總統都選輸了，你們這些人為什麼還要欺負市長？

Ａ３：這跟選贏選輸無關，罷免行動早在去年五月就已經起跑，我服務處也在行動第一天就投入罷免行動，要讓這個對市政無心、又落跑去選總統的市長滾蛋。

(中時電子報)