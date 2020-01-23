「加強重要節日安全維護工作」專案工作，自16日起至30日止，為期15日。北市南港警分局除動員警力外；另結合義警、民防、義交、守望相助隊、警察志工等共同參與，以維護治安、盡心整頓交通及用心服務民眾，達到民眾平安過好年目標。

南港分局並在春節前夕，推出微電影「南港夜夜秀」，以節目秀方式邀請粉絲專頁「向陽小讚」的小編，於訪談過程中，講述分局提供大筆現金安心護鈔服務，加強犯罪預防宣導，並針對春節假期極易發生住宅竊盜案件，提供貼心「舉家外出住宅安全維護」工作，以保障民眾財產安全。

警方表示，民眾可撥打「110」或派出所電話，或親自至派出所申請舉家外出家戶安全維護之服務，警方在接獲受理資料後，於申請人離家期間加強住居安全維護，在住宅附近適當地點設置臨時巡邏箱，納入巡邏路線加強巡邏，以遏止宵小不法意圖，另加強協助失蹤人口返家，與家人同聚、過好年等便民措施。

(中時 )