新竹馬偕醫院23日下午發出公告表示，該院於1月20日收治通報的47歲女性疑似武漢肺炎案例，經疾病管制署檢驗後，已排除武漢肺炎並解除隔離，目前新竹市尚有1位44歲男性隔離醫治待檢驗中。

該病例為47歲女性，家住新竹縣竹北市，因外派大陸出差，1月中旬於大陸武漢期間發現有呼吸道症狀，返台後陸續出現發燒等呼吸道不適症狀，20日至新竹馬偕醫院就診，並由院方依規通報疾管署疑似「嚴重特殊傳染性肺炎」。

而目前新竹市尚有1位44歲男性病例，其1月11日至大陸出差，19日出現發燒及呼吸道等症狀，20日返台後至醫院就醫，目前已收治負壓隔離病房診治並待檢驗中。

院方指出，該院在收治此案例後，在急診門口貼出公告，提醒來院病患出入應配戴口罩，是為防疫善意。雖然疑似案例已於多所醫院出現，但新竹馬偕醫院秉持負責及堅守防疫態度，即便尚未確診，仍立即於當日添購最新體溫偵測等相關設備，並變更醫院出入動線、增設戶外篩檢區已加強發燒民眾分流。

而站內人員都規定穿上防水隔離衣、帽子、手套、N95口罩，以期將疑似武漢肺炎病例作有效阻隔。

另，一般醫護人員佩戴外科手術口罩，採最高防疫等級，以保護就醫民眾及醫療人員之安全。

院方同時也發表聲明表示，感謝當年和平醫院抗煞護理人員對該院的來電支持與鼓勵雖疑似個案已排除，但院方仍秉持最高規格的防疫措施，請來院病患佩戴口罩、勤洗手，以維護自身安全。

(中時 )