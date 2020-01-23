盧彥勳（左一）在澳網復出，教練連玉輝（左二）也到墨爾本相挺。（盧威儒提供）

傷癒復出的台灣「網球一哥」盧彥勳在澳網遞補進入男雙籤表，搭配世界排名74、國內男雙最高的「A鵬」謝政鵬，還是盧一哥生涯首次在四大賽搭檔同胞，可惜首輪先盛後衰以7比6（9）、4比6、4比6不敵美國組合夸瑞（Sam Querrey）／強森（Steve Johnson）。盧彥勳賽後說對A鵬有些抱歉，卻也對順利復出感到振奮。

「感覺自己比前天單打時，節奏更流暢了，」盧彥勳賽後表示，自己整整兩年多沒參加大滿貫雙打，網前反應還待加強，沒能幫A鵬把這場勝利拿下來，覺得較為抱歉，「不過A鵬雙打非常有天分，網前的處理和反應都非常好，希望他再接再勵，能在今年的雙打比賽中，再創造更好的成績。」

盧彥勳在亞運曾和謝淑薇搭檔混雙，跟謝淑薇胞弟A鵬攜手，卻是他生涯首次在四大賽搭配自家台灣人。盧彥勳開心的說，自己職業生涯打過32次四大賽雙打，在澳網則是第10次，才首次和台灣好手搭配，「這是真正的台灣隊！感到非常的光榮和興奮。也期許有愈來愈多的台灣年輕選手，能在四大賽的職業舞台亮相。」

盧彥勳今年目標就是第5度踏上奧運殿堂，在澳網順利復出後，明天將回台灣休息及過年，接下來還有8個賽事可以參加，不影響目前的保護排名。團隊也設訂下一站預計會是2月底的杜拜公開賽，接著是3月的印地安納大師賽、邁阿密大師賽與法網、溫布頓，也會試著向其他賽事爭取外卡，多打比賽備戰東奧。

(中時 )