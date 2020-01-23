武漢肺炎疫情擴散，武漢市今(23)日上午10點起進入封城狀態，教育部則表示，經過與陸委會與海基會的溝通了解，確定在湖北武漢的250名台生均已返台，國內各大專校院也陸續釋出因應措施，像是台師大下學期將嚴格執行，訪台陸生填寫14天自主管理通知書，並需要將健康結果回報給國際事務處查核。

武漢肺炎疫情持續延燒，目前適逢寒假期間，農曆年節假期結束後，不只台商、台生返鄉恐有變數，甚至來自武漢的陸生、交換生，是否能於下學期開學日準時來台就學、交換生能否赴台也是問題。

教育部國際司表示，經過與陸委會及海基會了解，在湖北就學的250多名台生均已返台。目前教育部及海基會尚未接獲相關協助個案，但是將持續與海基會等相關部會保持聯繫，掌握學生動態。

根據陸生聯招會107學年統計資料指出，在台灣的湖北省籍陸生正式生共有406人，若加上各大專校院與大陸姊妹校先訂的交換生、短期交流生，陸生人數更多。

台大表示，台大本學期的武漢陸生，因簽證在學期結束後1星期就過期，因此全數都已返回大陸。而在校內台生方面，台大在這一整個學年當中，都沒有去武漢的在校生，不過武漢學生下學期將有3名來台大，如何因應後續，校方跟對方學校目前還在討論中，將視大陸疫情及衞福部政策再做確定。

台灣師範大學主秘林安邦則說，武漢肺炎疫情持續延燒，校方已擬定，下學期將嚴格執行，訪台陸生填寫14天自主管理通知書，並需要將健康結果回報給國際事務處查核；校內進修推廣部陸籍訪問生，也將依照這個模式辦理，即訪台14天後也需繳交通知書。

林安邦並提到，目前台師大沒有台生滯留武漢，本學期來自武漢大學的大陸交換生也已全數離開台灣，至於校內台生方面，下學期台師大則沒有學生前往武漢交換，但會有2名武漢大學陸籍交換生到台師大，這2名陸生並未取消交換。校方將配合政策，以及視疫情來因應學生交換情況。

(旺報 )