星宇航空公司23日首航，董事長張國煒上午完成首航3箭的剪綵儀式後，中午變身為機長，親自帶領組員執行桃園往返澳門的第2個航班勤務。（陳麒全攝）

歷經2年8個月準備，星宇航空終於在23日三箭齊發正式啟航。（陳麒全攝）

歷經2年8個月準備，星宇航空終於在23日三箭齊發正式啟航，董事長張國煒表示，感謝他父親張榮發的栽培與所留下的遺產；「沒有父親，就不可能造就星宇航空」，他會用一輩子的榮譽貢獻國家，用專業致力於民航業務，並發揚光大。

星宇航空首航澳門、越南峴港、馬來西亞檳城三條航線的剪綵儀式23日上午8時30分在桃園機場B2候機室舉行，星宇航空董事長張國煒、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、立法委員陳明文、桃園機場公司董事長王明德、關務署台北關關務長陳依財、航警局長黃嘉祿、馬來西亞友誼及貿易中心副代表法蒂爾・阿達姆等來賓共同剪綵，見證歷史性的一刻。

張國煒在致詞時表示，星宇航空終於正式啟航，旅客能親自體驗星宇航空工作人員精心籌備各項服務，他要感謝公司全體同仁一直以來的努力，也感謝各相關單位的監督及協助，使星宇航空如期、順利飛航。

張國煒也有感而發的說，他要特別感謝父親張榮發的栽培與所留下的遺產，如果不是這樣，不可能造就星宇航空成立，他認為沒有什麼不對，他會善用父親所留下的，繼續貢獻給國家社會，努力完成遺願，用專業致力於民航業務，並發揚光大。未來星宇航空會以不變的堅持，致力提供最高品質的飛安及服務，也將全力配合政府及多方合作，攜手讓台灣民航業變得更好。

星宇航空公司23日首航，董事長張國煒上午完成首航3箭的剪綵儀式後，中午變身為機長，親自帶領組員執行桃園往返澳門的第2個航班勤務。（陳麒全攝）

星宇航空公司23日首航，董事長張國煒上午完成首航3箭的剪綵儀式後，中午變身為機長，親自帶領組員執行桃園往返澳門的第2個航班勤務。（陳麒全攝）

星宇航空公司23日首航，董事長張國煒上午完成首航3箭的剪綵儀式後，中午變身為機長，親自帶領組員執行桃園往返澳門的第2個航班勤務。（陳麒全攝）

星宇航空公司23日首航，董事長張國煒上午完成首航3箭的剪綵儀式後，中午變身為機長，親自帶領組員執行桃園往返澳門的第2個航班勤務。（陳麒全攝）

星宇航空公司23日首航，董事長張國煒上午完成首航3箭的剪綵儀式後，中午變身為機長，親自帶領組員執行桃園往返澳門的第2個航班勤務。（陳麒全攝）

星宇航空公司23日首航，董事長張國煒上午完成首航3箭的剪綵儀式後，中午變身為機長，親自帶領組員執行桃園往返澳門的第2個航班勤務。（陳麒全攝）

星宇航空公司23日首航，董事長張國煒上午完成首航3箭的剪綵儀式後，中午變身為機長，親自帶領組員執行桃園往返澳門的第2個航班勤務。（陳麒全攝）

星宇航空首航澳門、越南峴港、馬來西亞檳城三條航線的剪綵儀式23日上午8時30分在桃園機場B2候機室舉行。（陳麒全攝）

星宇航空首航澳門、越南峴港、馬來西亞檳城三條航線的剪綵儀式23日上午8時30分在桃園機場B2候機室舉行。（陳麒全攝）

旅客兼粉絲看到偶像驚叫聲連連，排隊要求合照及簽名，擠爆整條空橋走道；旅客拿到簽名，手機裡面存了與K董合照的照片，心滿意足的登機。（陳麒全攝）

張國煒也有感而發的說，他要特別感謝父親張榮發的栽培與所留下的遺產，如果不是這樣，不可能造就星宇航空成立，他認為沒有什麼不對，他會善用父親所留下的，繼續貢獻給國家社會，努力完成遺願，用專業致力於民航業務，並發揚光大。（陳麒全攝）

張國煒也有感而發的說，他要特別感謝父親張榮發的栽培與所留下的遺產，如果不是這樣，不可能造就星宇航空成立，他認為沒有什麼不對，他會善用父親所留下的，繼續貢獻給國家社會，努力完成遺願，用專業致力於民航業務，並發揚光大。（陳麒全攝）

張國煒也有感而發的說，他要特別感謝父親張榮發的栽培與所留下的遺產，如果不是這樣，不可能造就星宇航空成立，他認為沒有什麼不對，他會善用父親所留下的，繼續貢獻給國家社會，努力完成遺願，用專業致力於民航業務，並發揚光大。（陳麒全攝）

張國煒也有感而發的說，他要特別感謝父親張榮發的栽培與所留下的遺產，如果不是這樣，不可能造就星宇航空成立，他認為沒有什麼不對，他會善用父親所留下的，繼續貢獻給國家社會，努力完成遺願，用專業致力於民航業務，並發揚光大。（陳麒全攝）

桃園機場公司請消防隊安排了噴水禮，慶祝星宇航空首航，董事長張國煒也在停機坪觀看。（陳麒全攝）

董事長張國煒在首航儀式開始前，還特別下到停機坪，向出發的班機送機。（陳麒全攝）

桃園機場公司請消防隊安排了噴水禮，慶祝星宇航空首航。（陳麒全攝）

桃園機場公司請消防隊安排了噴水禮，慶祝星宇航空首航。（陳麒全攝）

(中時 )