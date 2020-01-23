五月天不僅陪伴樂迷倒數跨年、還一同堅守守歲傳統，與大家團圓迎新春，於24日推出除夕節目《五月天陪你守歲》，帶領大家回憶童年古早味，精心打造懷舊大街，將爆米香、棉花糖、烤香腸等攤位搬進攝影棚，同時「接招」歌迷各式五花八門的問題，提問方式也仿照復古風味，在阿信的女神蘇慧倫明信片上列出問題，包括：「什麼時候來開Just Rock It Yellow 演唱會？」、「Tea, Coffee orJolin」、「開完演唱會回家都做什麼」、「吃火鍋的沾醬都有什麼料」等問題五月天都在除夕圍爐這天的《五月天陪你守歲》節目中一一解答。

五月天透過「Mayday Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱會，與歌迷回味「藍色三部曲」20週年，同時五人也各自忙碌，怪獸力挺師弟，擔任蕭秉治10場「凡人MORTAL」演唱會嘉賓，而且一合作還是一整趴的演出，兩人還合作新曲〈痛快世代〉，也讓其他團員吃味地說：「2019年怪獸比我們四個更忙，他搞小團體， 和蕭秉治搞小團體。」怪獸說喜歡到各城市看看歌迷，「對五月天來說很久沒在live house演出，有一種我們剛開始組團演出的感覺，蠻懷念。」冠佑則是進入校園，和國高中的莘莘學子交流，以音樂分享會的方式傳遞如何與失敗相處。

放下吉他的石頭，切換演員身份，以大使身份出席新加坡國際電影節，在座談會上分享搖滾樂手到演戲的轉變；瑪莎三度擔任家家專輯音樂總監，第4張專輯《我想要的Ｉ,Me, Mine》在年末發行，他笑說：「去年在這節目一直被大家逼問，家家專輯也順利發行！」同時也身兼《查無此人-小花計畫展》展覽的音樂總監，與知名設計師方序中邀請10組藝人與10大藝術家跨界打造呈現出消失或即將消失的鄉愁回憶，其中阿信也「貢獻」一首〈隱形的紀念〉，瑪莎強調阿信對於家的記憶是具有代表性指標，開玩笑說：「因為高中你都會說不要回去。」其實阿信2019的音樂創作不只於〈隱形的紀念〉，與蔡依林等人共同創作的〈玫瑰少年〉奪下第30屆金曲獎頒獎典禮年度歌曲獎，與周杰倫合唱的〈說好不哭〉首播不到一天時間，Youtube點閱率已逼近500萬次。

《五月天陪你守歲》24日除夕晚間播出。（相信音樂提供）

(中時 )