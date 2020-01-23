農曆春節將至，為確保民眾出遊或返鄉的交通順暢及安全，北市松山警分局特與廣播電台好事聯播網bestradio合作，錄製「遭遇交通事故該如何處置」、「酒後駕車之防範與認知」及「防禦性駕駛觀念運用」等實用的交安宣導節目，將在春節期間與聽眾分享。

節目將針對面對突如其來的交通事故，是否令民眾手足無措、求助無門？個人的救濟程序有哪些呢？喝酒不開車、開車不喝酒大家都能琅琅上口，但民眾知道酒精對身體的作用及酒測器檢測的原理嗎？知道酒駕有哪些判斷方式及預防方法嗎？防禦駕駛難道僅僅只是預判可能發生意外之交通情境並採取必要之防禦動作？有聽過以人、車、路交通三要素另類解釋防禦性駕駛觀念及運用的論述嗎？警方都會一一解答，告知正確觀念及做法。

警方表示，將秉持著加強道路交通管理、維護交通秩序並確保交通安全的精神，以專業與執法經驗，結合廣播電台節目傳達正確、準確的交通安全觀念予社會大眾，希冀有效減少交通事故及交通違規所造成之社會成本浪費及家庭悲劇，創造友善且安全的良好用路環境。

(中時 )