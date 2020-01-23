一直以來，俄羅斯都致力於擺脫美元，該國不斷增加黃金儲備，拋售美債。俄羅斯央行的最新統計數據顯示，在黃金儲量最大的國家中，俄羅斯保住了第五名的位置。

數據顯示，2019年該國的黃金儲備增加了159噸，達到2270.56噸（7300萬盎司）。大陸在去年也增加了大約100噸黃金儲備。

俄羅斯目前的黃金儲備總量接近意大利（2452噸）和法國（2436噸），但仍遠低於第一和第二大黃金持有國，即美國（宣佈的黃金儲備為8133.5噸）和德國（3370噸）。

俄羅斯黃金儲備的持續增長，也使其總量越來越接近20世紀蘇聯在二戰前夕創下的2800噸的紀錄。

根據世界黃金協會的數據，各國央行在2019年前三季度購買了約547.5噸黃金，總購買量同比飆升12%。其中俄羅斯佔了20%。2018年，全球央行黃金購買總量達到651.5噸，打破了50年來的紀錄。

近年來，由於與華盛頓關係不斷惡化，俄羅斯轉向了黃金，人民幣，歐元和其他貨幣，減少了美元和國債。

(中時電子報)