農曆年前大掃除，也是垃圾清運尖峰期，台中市清潔隊員為維護春節期間環境品質，小年夜及除夕不打烊，依舊出勤收運垃圾。市長盧秀燕體恤同仁辛勞，23日到太平清潔隊慰問第一線人員，肯定隊員守護台中大家庭的整潔，是名副其實的「城市英雄」，並發放加菜金10萬元、致贈鼠年小紅包，預祝大家新年快樂。

盧秀燕到太平清潔隊，一一向全體隊員握手致意，感謝他們在春節期間犧牲休息時間，而她致詞時原先要隊員們到屋簷下躲避太陽，但由於能容納人數少，市長直接與隊員交換位置，讓自己曬太陽。

盧秀燕肯定隊員們的工作十分有意義，清潔隊員不僅希望自己家乾淨，也希望城市乾淨，致力維護市民共同的家「台中」，因此她今天代表281萬市民，向大家表示欽佩、感謝。

她也提到，這段時間隊員們為了讓城市市容維持良好，而犧牲跟家人相處的時間，除了祝福在場隊員新年快樂，也期盼隊員們向家人代轉市民對他們的感謝。

環保局長吳志超、太平區長許貴芳、市議員李麗華、賴義鍠也到場致意。環保局說明，清潔人員是維持市容景觀環境衛生工作的重要角色，但仍需市民朋友共同維護，期盼與市民攜手，讓台中春節、2020台灣燈會期間都擁有友善、乾淨、舒適的環境品質。

(中時 )