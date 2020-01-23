《屍速列車》延尚昊導演新作《屍速列車：感染半島》（PENINSULA），由姜棟元、李貞賢、李蕊主演，故事敘述發生在《屍速列車》4年後的故事，敘述在前所未見的災難下倖存的南韓人民，為了逃出猶如煉獄般的半島而努力設法展開逃脫計畫！《屍速列車：感染半島》於去年6月開拍，這也是延尚昊繼《屍速列車》後，睽違3年所製作的續作，因此備受各界關注。

《屍速列車：感染半島》暑假在台盛大上映。（圖／車庫娛樂提供）

《屍速列車：感染半島》是發生在《屍速列車》4年後的故事，原本跟首爾相比算安全區域的釜山也變得岌岌可危，令半島上的民眾人心惶惶，為了逃離這人間煉獄，主角們將展開最危險的逃脫計畫。前導視覺黑夜版中，可見因殭屍病毒蔓延，連原本安全的釜山也變得宛如廢墟，報廢的車輛與船隻都成了廢鐵，劇中人物們拿著武器的模樣，似乎也顯得無助淒涼。而另一張殭屍版海報則以宛如鮮血般的紅色為底，以英文片名「PENINSULA」（半島）作為視覺概念，成群的殭屍大軍們紛紛想掙脫半島而出，也透露出整個朝鮮半島已淪為喪屍們的地盤，將人類逼往絕境。

姜棟元。（圖／車庫娛樂提供）

《屍速列車：感染半島》的主演們也備受關注，姜棟元、李貞賢、李蕊一同打造熱血沸騰的續作。與孔劉同被喻為「韓國四大公共財」之一的男神姜棟元，在劇中飾演與占領整個國家的殭屍搏鬥的關鍵人物，將帶領人們逃出險境；青龍影后李貞賢飾演努力對抗殭屍的倖存者，在危急情況中仍展現堅強果斷的一面；《阿爾罕布拉宮的回憶》的童星演員李蕊，則詮釋和李貞賢一起克服危機的少女一角。演員們將展現精采的演技默契與挑戰多場的動作戲，令人十分期待！年度殭屍動作鉅片《屍速列車：感染半島》暑假將在台盛大上映，敬請期待！

(中時電子報)