台灣350萬名退化性關節炎病人的曙光出現了！我國第一個由衛福部審核通過「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管法），可執行使用「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎」的亞東醫院，宣布這項醫療上的突破發展。亞東醫院是於去年(2019年)12月26日，由衛福部正式公告通過審查，即日起可使用自體脂肪幹細胞治療收治2到3級的退化性關節炎患者，可減輕患者膝蓋疼痛，並延長膝關節使用年限5到10年以上。

亞東醫院骨科部部張至宏主任表示，此專案是利用「自體脂肪幹細胞」細胞再生、分化、增殖與免疫調控的能力來修補受損的關節組織，減緩膝蓋的發炎症狀與受損、延長使用年限。患者做此項治療前，需先經醫師評估符合收案條件才可進行細胞治療，如果有下肢內翻或外翻變形，必要時可以合併「矯正截骨手術」或「關節鏡發炎滑膜清創手術」。其治療程序為，病患簽署同意書，身體評估檢查，利用關節鏡或微創手術或其他合併手術，從膝關節中取得脂肪組織，脂肪組織運至細胞培養公司(CPU)執行細胞培養(約一個月)。待幹細胞產品通過品質放行檢測後，再運送回醫院門診，請患者回診施打回膝關節內，並定期回診追蹤約一年，以評估膝關節功能恢復狀況。

(中時電子報)