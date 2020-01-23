加拿大公司一架C-130式力士型（C-130 Hercules）消防飛機今天在澳洲山區協助撲滅野火時墜毀，有關當局說，機上3人全數罹難。
法新社和路透社報導，澳洲有關當局表示，3名罹難者都是美國人，還表示目前不清楚墜機原因。
新南威爾斯州鄉村消防局（NSW Rural Fire Service）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，這架飛機在摩納洛雪山（Snowy Monaro）地區協助救災，有關當局在下午1時30分前不久與飛機失去聯繫。
費茲西蒙斯說：「遺憾的是，目前看來沒有生還者，飛機墜落摩納洛雪山區。」
「飛機重重撞擊地面，初步消息說曾出現大火球，應與飛機衝撞地面有關。目前沒有跡象顯示事故原因。」
不過費茲西蒙斯稍早曾說，強風讓大型消防飛機「很難」飛。
費茲西蒙斯表示，飛機是加拿大空中消防公司Coulson Aviation所出租，還有一架C-130式力士型在澳洲執行滅火任務。
這家公司在事故後停飛旗下大型滅火飛機機隊以待調查，確保沒有燃料問題之類的系統性問題。
上述3名機組人員罹難後，澳洲自9月以來數百起野火造成的死亡人數來到32人。估計有10億隻動物葬身火海，2500棟房屋燒毀，野火延燒範圍相當於德國的1/3國土面積。
(中央社)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。