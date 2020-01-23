園區舉辦愛倒萬里長城活動，有獎金及獎品。(莊曜聰攝)

台南白河萬里長城古裝場景還能穿戲服體驗穿越。(莊曜聰攝)

園區可飽覽嘉南平原美景。(莊曜聰攝)

春節出遊去，台南白河一處主題樂園在春節連假期間推出趣味活動「2020愛你愛妳、愛倒萬里長城」，遊客不只可以登上園區小長城烽火臺飽覽嘉南平原自然美景，只要放膽把愛說出來，音量夠大聲，把園區的特製「長城」布景笑倒，冠軍能獲得價值上萬元的龍袍裝，第二、三名還有3000、1000元獎金可拿。

園區負責人林務局長花費10餘年時間打造台灣版萬里長城，復刻大陸長城建築，沿路隨著地形高低起伏，還有超過百尊的兵馬俑站崗戌守，設置有山海關、英雄關、美人關等關隘，總長約3公里，至高點打造烽火臺，可以居高臨下，360度俯瞰周遭美景，體驗當英雄的感覺。

業者在制高點旁還設計了「愛倒萬里長城」遊戲，雖然是取孟姜女哭倒長城的典故，但新年期間要拋去悲情，改用愛的力量代替，只要遊客自信示愛，聲音超過125分貝，能讓機關長城聞聲而倒，就能帶走園區準備的獎品。

「不到長城非好漢，爬完長城滿身汗。」園主林務局長特地換上宮廷服飾扮演皇帝，並請來九天玄女舞蹈團，替即將登場的活動造勢，從山下爬上來嗓子汗流浹背，但嗓子都開了，大喊「我愛你！」長城佈景也應聲倒下，林務局長說，歡迎民眾前來走春拋開不愉快。

園區指出，初一到初五期間只要夫妻同行，生肖屬鼠者（憑身分證）即可免費進場，前百名進場者都能拿到象徵一元復始的開運小紅包，打卡按讚拍照上傳臉書可獲得額外時間的變裝體驗；農曆初一到十五則安排李珮菁、司馬玉嬌、鳥來嬤、如花、秀場王子林俊彥等老中青藝人駐點表演，另外還有紅頂藝人、街頭魔術、雜耍特技等表演，相當豐富。

白河萬里長城位於白河區六溪里21之1號，開車從南二高白河交流道下，往關子嶺方向，依指標轉往六重溪，約5公里就可到達，現場除了台版長城，還有仿古建築，適合拍照打卡，還能換上戲服感受「穿越」的魅力。

(中時 )